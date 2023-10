I Carabinieri della compagnia di Bagnoli dimostrano un costante impegno nella vigilanza delle dinamiche criminali nei quartieri della zona, mantenendo un alto livello di attenzione per la sicurezza pubblica. In una recente operazione di pattugliamento nelle strade di Fuorigrotta, i militari hanno fatto una scoperta scioccante. Durante un’ispezione condotta in via Brigata Bologna, è rinvenuta un’arma insolita: una pistola lancia razzi perfettamente funzionante. Questo ritrovamento ha suscitato preoccupazioni in merito all’aumento della pericolosità delle armi illegali nelle strade della città.

L’arma era nascosta all’interno di un’intercapedine del muro perimetrale nei pressi del civico 58, e ora sarà sottoposta ad accertamenti balistici per determinarne la provenienza e l’eventuale utilizzo in precedenti attività criminali.

Le indagini sono attualmente in corso per individuare i responsabili di questo spaventoso ritrovamento e per gettare luce su come un’arma di questo tipo abbia potuto finire in quelle strade. L’operazione dei Carabinieri dimostra quanto sia importante il lavoro costante delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza della comunità locale e affrontare le crescenti sfide legate alla criminalità e alle armi illegali.