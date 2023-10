Alle 20.30 circa di sabato 30 settembre due rapinatori hanno fatto irruzione, armi in pugno, in un negozio di abbigliamento al corso Garibaldi. Nelle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza, inviate al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, uno dei criminali punta la pistola alla testa del titolare sottraendogli il Rolex che aveva al polso prima di darsi alla fuga con il complice.

“Scene di una violenza inaudita – ha commentato Borrelli – che dimostrano come ci troviamo di fronte a una criminalità predatoria sempre più feroce, aggressiva, pronta a sparare al minimo tentennamento da parte delle vittime. Una deriva che sembra non arrestarsi e che caratterizza sempre più il grave allarme sociale che si è impossessato della città. Contro questa situazione davvero insostenibile occorre predisporre una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio e garantire la certezza della pena ai criminali che non si fanno scrupoli di attentare alla vita delle loro vittime”.