Sulla torre, in disuso da anni ma che ancora spicca nell’ex stabilimento industriale, si sono concentrate le preoccupazioni dei residenti a seguito delle recenti scosse di terremoto che hanno colpito l’area dei Campi Flegrei, con diverse segnalazioni di cadute di calcinacci. Secondo quanto appreso da LaPresse, dalle verifiche eseguite sulla torre non sono emerse criticità circa la sua stabilità. L’abbattimento della torre era previsto per lo scorso 5 settembre ma è rinviato; nei giorni scorsi è decisa l’accelerazione delle procedure da parte delle istituzioni coinvolte proprio per venire incontro alla preoccupazione dei cittadini.

Lo stabilimento ex Sofer, società di costruzione di materiale rotabile e autobus, in disuso da oltre vent’anni, affaccia sul mare e si estende dalla zona del porto puteolano fino alla frazione Arco Felice. La torre incombe sulla ferrovia Cumana tra le stazioni Cantieri (oggi soppressa) e Arco Felice e su via Raimondo Annecchino.