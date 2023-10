A dicembre 2023, i pensionati italiani riceveranno un regalo anticipato sotto forma di un aumento delle loro pensioni. Il Governo ha deciso di anticipare la rivalutazione pensionistica per recuperare l’inflazione dell’anno precedente. Questo aumento sarà del 0,8% e verrà applicato insieme agli arretrati maturati durante gli 11 mesi del 2023.

Si precisa che l’aumento non sarà uniforme per tutti i pensionati, ma varierà in base alla fascia d’importo della pensione. Le pensioni che rientrano fino a 4 volte il trattamento minimo dell’INPS (2.101,52 euro al 31 dicembre 2022) otterranno la perequazione completa. Ad esempio, un assegno di 1.100 euro lordi al mese a dicembre 2022 ha già beneficiato di un aumento a gennaio 2023 (+7,3%) e riceverà ulteriori 8,80 euro lordi a dicembre 2023, insieme agli arretrati accumulati.

Per le pensioni superiori a 4 volte il minimo INPS, l’aumento sarà graduale: dal 85% dell’0,8% per le fasce da 4 a 5 volte il minimo fino al 32% per le pensioni oltre le 10 volte il minimo INPS.

Esempi Pratici di Aumenti e Arretrati a Dicembre 2023:

Pensione Base:

Trattamento minimo di pensione: 567,94 euro

Importo a Dicembre 2023: 1.354,27 euro

Incremento pensione legge finanziaria 2023: 8,46 euro

Incremento rivalutazione ufficiale (0,8%): 4,26 euro

Arretrati rivalutazione: 46,86 euro

Tredicesima mensilità: 572,20 euro

Bonus per pensioni basse (non per tutti): 154,55 euro

Pensionati oltre i 75 anni:

Importo pensione a Dicembre 2023: 1.405,31 euro

Pensione di Invalidità Civile:

Importo pensione a Dicembre 2023: 657,94 euro

Incremento rivalutazione ufficiale (0,8%): 2,51 euro

Arretrati rivalutazione: 27,61 euro

Si precisa che questa rivalutazione non si applica a prestazioni non pensionistiche come l’Ape Sociale, gli assegni straordinari di sostegno al reddito e altre indennità, le quali rimangono invariate sin dalla loro erogazione, come previsto dalla legge.