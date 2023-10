Nel Comune di Portici, un’operazione della Guardia di Finanza ha rivelato l’esistenza di parcheggi su terreni privati, delimitati da recinzioni, che ospitavano un gran numero di veicoli senza alcun versamento fiscale. Inoltre, sono scoperti casi di irregolarità fiscali presso attività commerciali locali. Di seguito, una panoramica di quanto è emerso da questa attività di controllo.

Parcheggi Abusivi Senza Contri Fiscali

Due parcheggi su terreni privati, protetti da recinzioni per garantire la privacy, scoperti a Portici. Questi parcheggi avevano una capacità combinata di 80 posti auto e moto, ma i gestori non versavano alcuna imposta. L’accesso avveniva mediante radiotelecomandi, e il pagamento per le soste avveniva spesso in contanti su base mensile, con tariffe che variavano tra 80 e 100 euro. In alcuni casi, i gestori delle attività avevano dichiarato al fisco meno della metà dei ricavi. L’ammontare delle imposte evase sui redditi è stimato in oltre mezzo milione di euro. Inoltre, è stato riscontrato l’omesso versamento dell’imposta di registro, per oltre 35.000 euro, a causa della mancata registrazione dei contratti di locazione.

Contrabbando e Prodotti Contraffatti

L’operazione delle Fiamme Gialle ha coinvolto unità cinofile e controlli estesi alle strade del centro di Portici, all’area mercatale e alle zone limitrofe con San Giorgio a Cremano ed Ercolano. Questo ha portato all’identificazione di oltre 520 persone e 325 veicoli.

Le Fiamme Gialle hanno eseguito sequestri significativi, tra cui 138.000 articoli contraffatti in un negozio di cosmetici, oltre 81.000 videogiochi piratati in un bazar etnico, e tabacchi lavorati esteri di contrabbando. Inoltre, sono state scoperte sostanze stupefacenti nella zona mercatale.

Denunce e Segnalazioni

Cinque persone sono denunciate all’autorità giudiziaria per vari reati, tra cui frode in commercio, ricettazione, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, nonché detenzione di sostanze stupefacenti. Inoltre, sei adulti sono segnalati alla prefettura per il possesso di hashish e marijuana per uso personale.