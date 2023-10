La Palmese 1914 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Mario Pietropinto. La scelta di esonerare mister Sarnataro è assunta in ottica di continuità con il progetto tecnico, affidando la squadra a chi la conosce bene e può intervenire immediatamente con gli opportuni correttivi senza avere bisogno di periodi di transizione. Pietropinto gode della massima fiducia della società che con decisione unanime lo ha designato come trainer vincendo le sue iniziali resistenze. Pietropinto aveva già deciso da tempo di lasciare la panchina mosso anche da ragioni strettamente personali ma la società ha saputo toccare i tasti giusti per convincerlo ad accettare l’incarico.

Ma a questo punto, con la squadra ultima in D a soli due punti, e la pesante sconfitta interna di domenica con il Martina per 3-4, si è deciso di cambiare. A Pietropinto va il consueto in bocca al lupo della società, continua ad onorare la maglia e la città.