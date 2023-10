Domenica Rosa Cutolo, nota come Rosetta Cutolo, è deceduta all’età di 86 anni a Ottaviano, dove ha trascorso gran parte della sua vita. Era la sorella del famigerato boss della camorra Raffaele Cutolo, figura di spicco nella storia criminale della camorra nel dopoguerra. La sua morte rappresenta la chiusura di un capitolo significativo della storia criminale italiana.

Un Legame Stretto con il Fratello Boss:

Rosetta Cutolo era una figura influente nel mondo della camorra, dedicando la sua vita al fratello Raffaele Cutolo, considerato uno dei camorristi più noti. Raffaele Cutolo, tranne che in due periodi di latitanza, ha trascorso gran parte della sua vita in prigione, ma grazie a sua sorella, gli affari del clan sono proseguiti anche fuori dal carcere. Rosetta Cutolo era il punto di riferimento per il boss, ricevendo messaggi e istruzioni da lui direttamente. Ha anche partecipato a riunioni, comprese quelle con i suoi due vice, Alfonso Rosanova e Vincenzo Casillo, noti come “santisti”.

La Sua Vita Tra Detenzione e Famiglia:

Rosetta Cutolo finì anche latitante in passato e in seguito arrestata, scontando una condanna di dieci anni, ridotti per buona condotta. Negli ultimi anni, trascorreva il suo tempo a Ottaviano, dove si dedicava a attività come la creazione di centrini e trascorreva momenti significativi con sua nipote, la figlia di Raffaele Cutolo nata tramite inseminazione artificiale.

Funerali Programmati:

I funerali di Rosetta Cutolo sono previsti per domani mattina alle 10:30 nella Chiesa di San Michele nel comune vesuviano. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca nella storia della camorra e della sua influenza sulla vita di molte persone in Campania e oltre.