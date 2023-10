Il Comune di Ottaviano sta facendo importanti progressi nella gestione dei rifiuti e nella tutela dell’ambiente. Gli obiettivi principali del progetto, guidato dall’azienda Gori, includono l’eliminazione di 13 scarichi in ambiente, la raccolta dei reflui di 19.000 abitanti, e il convoglio dei liquami nel sistema di collettori comprensoriali. Queste azioni mirano a eliminare il riversamento incontrollato di rifiuti in ambiente e a migliorare significativamente la qualità ambientale della zona.

Il progetto è finanziato dalla Regione Campania con un investimento di 5.200.000 euro e rientra nel programma “Energie per il Sarno”. Gori è l’ente responsabile dell’attuazione di questo programma e delle opere connesse.

Le opere in corso comprendono la realizzazione di nuove infrastrutture, tra cui 6,2 chilometri di nuova rete fognaria, 4 scaricatori di acque nere, 3 scaricatori di acque piovane e manufatti di confluenza per l’eliminazione dei rifiuti in ambiente e per il completamento dei collegamenti fognari. Una volta completate, queste iniziative contribuiranno notevolmente al potenziamento dei servizi di raccolta e depurazione dei rifiuti, oltre a risolvere importanti problematiche igienico-sanitarie.

L’ultimo passo burocratico è stato recentemente completato con la firma del verbale di consegna da parte del Direttore dei Lavori, Carlo Majorano, del Responsabile Unico del Procedimento, Domenico Cesare, e del rappresentante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra DARF S.r.l. (impresa mandataria) e GEMIS S.r.l. (impresa mandante).

Questi interventi, una volta terminati, avranno un impatto positivo significativo sulla qualità della vita della comunità di Ottaviano, migliorando il servizio di gestione dei rifiuti e contribuendo alla protezione e al disinquinamento del bacino idrografico del fiume Sarno. La collaborazione tra Gori, l’Ente Idrico Campano e la Regione Campania è un esempio di come gli sforzi congiunti possano portare a miglioramenti tangibili nell’ambiente e nella salute pubblica.