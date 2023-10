In un tragico incidente sul lavoro verificatosi in un cantiere della linea metropolitana a Napoli, un operaio di 60 anni ha perso la vita. L’incidente ha avuto luogo in via Giaime Pintor, gettando l’intera comunità nell’angoscia. Secondo le prime informazioni emerse, l’operaio, il cui nome non è ancora reso noto, sarebbe finito investito da un furgone mentre si trovava sul luogo di lavoro. La Polizia è intervenuta immediatamente per avviare le indagini sull’accaduto, cercando di stabilire le circostanze esatte dell’incidente e se ci fossero eventuali responsabilità da parte di terzi.

L’incidente si è verificato in un cantiere gestito dall’Eav (Ente Autonomo Volturno) nella zona di Secondigliano. In base a quanto riportato, l’operaio edile è stato investito da un furgoncino che stava procedendo in retromarcia. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorritori del 118, purtroppo l’uomo è deceduto sul colpo.

La notizia ha scosso profondamente la comunità locale e ha sollevato importanti questioni riguardo alla sicurezza sul lavoro e alle precauzioni da prendere nei cantieri edili. La perdita di un lavoratore esperto e la tragedia che ha colpito la sua famiglia sono un triste promemoria dell’importanza di mettere in atto rigorosi protocolli di sicurezza e garantire che tutte le precauzioni siano prese per evitare incidenti mortali sul lavoro.

Le autorità locali e gli investigatori della Polizia continueranno a lavorare per stabilire le cause precise dell’incidente e determinare eventuali responsabilità. Nel frattempo, la comunità si riunisce per commemorare l’operaio e offrire il proprio sostegno alla sua famiglia in questo momento di dolore.