In una tragica notte a Grottaminarda, una cittadina in provincia di Avellino, un uomo ucraino di 46 anni è rimasto ucciso con colpi di pistola da un uomo del posto di 45 anni. L’omicidio è avvenuto nei pressi di una nota pizzeria, situata lungo il corso principale della cittadina, intorno alle 20:30, mentre centinaia di persone si trovavano in zona. L’aggressore, un uomo di 45 anni del luogo, avrebbe sparato almeno cinque colpi di pistola contro la vittima, colpendola al volto. Poco dopo l’aggressione, l’aggressore è fermato dai carabinieri, senza opporre resistenza, e portato in caserma. Nel frattempo, la vittima è stata trasportata in ospedale a bordo di un’ambulanza del 118, ma purtroppo è deceduta a causa delle gravi ferite riportate al volto e in altre parti del corpo.

La scena dell’omicidio è agghiacciante poiché si è verificata in pieno centro, su Corso Vittorio Veneto, e di fronte a una folla di persone che si trovava in zona. Il movente dietro questo omicidio sembra essere legato a vecchi rancori tra i due uomini, anche se le forze dell’ordine stanno ancora indagando per ricostruire tutti i dettagli.

Il sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, ha espresso la sua profonda preoccupazione per l’episodio di violenza che ha colpito la comunità. Questo tragico evento ha scosso profondamente la cittadina e gettato un’ombra sulla convivenza civile nella comunità locale. Gli abitanti sono increduli e spaventati per quanto è accaduto in una zona frequentata da tante persone.