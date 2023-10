Il 2023 ha visto l’erogazione di una serie di importanti bonus in Italia, mirati a sostenere le famiglie e i cittadini in un periodo di crisi economica. Questi incentivi hanno coperto vari settori, tra cui i trasporti e l’energia (luce e gas), con l’obiettivo di alleviare le difficoltà finanziarie, specialmente tra le fasce più vulnerabili della popolazione. Uno dei più recenti incentivi è stato annunciato dall’INPS ed è attualmente in vigore nella regione Emilia-Romagna. Questo bonus mira a incentivare l’acquisto di biciclette, fornendo un contributo di 1400 euro a coloro che ne fanno richiesta. L’obiettivo principale è migliorare le condizioni ambientali nelle zone della regione afflitte da inquinamento atmosferico causato dal traffico veicolare.

Un altro incentivo importante è il “Bonus Benzina,” rivolto a coloro con un ISEE inferiore a 15000 euro. Questo bonus offre voucher per il rifornimento del proprio veicolo, con un importo di 80 euro, accreditato sulla “Carta dedicata a te.” Questo contributo aiuta a sostenere i costi del carburante per coloro che ne hanno più bisogno.

Inoltre, si prevedono ulteriori novità con il decreto “Omnibus,” che potrebbero includere:

La proroga del bonus bollette per coloro con un ISEE inferiore a 15000 euro annui.

La possibilità di rateizzare le tasse di novembre per lavoratori autonomi, liberi professionisti e titolari di Partita IVA.

Il rinvio ulteriore dello smart-working per i soggetti fragili.

L’introduzione del nuovo piano inflazione per bloccare il prezzo dei beni di prima necessità, in programma a partire da ottobre.

L’attuazione del bonus affitti, che mira a sostenere le famiglie in difficoltà economica. L’INPS ha inviato comunicazioni via email a coloro che possono richiedere questo bonus, che è parte del Piano Nazionale di Rinascita e Resilienza (PNRR) e potrebbe diventare permanente nei prossimi anni.

Per coloro che hanno ricevuto l’email, è consigliabile visitare il sito dell’INPS per ottenere ulteriori informazioni e avviare le procedure per richiedere gli incentivi. Questi bonus rappresentano un importante sostegno per le famiglie italiane in un periodo di incertezza economica, fornendo assistenza finanziaria mirata alle loro esigenze specifiche.