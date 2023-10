Dall’anno prossimo è previsto un bonus in busta paga destinato a una specifica categoria di lavoratori, confermato all’interno della Legge di Bilancio approvata di recente dal Consiglio dei Ministri. Si tratta di un trattamento integrativo speciale per alcuni dipendenti impegnati nei settori termale, turistico e ricettivo, che ha lo scopo di fornire un sostegno economico in un periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2024.

Chi Sono i Beneficiari e le Specifiche del Bonus

Il bonus è rivolto ai lavoratori stagionali che operano nei settori termale, turistico e ricettivo, essendo un trattamento integrativo speciale per le attività svolte in orari notturni e per le ore straordinarie nei giorni festivi. Tuttavia, è importante sottolineare che il provvedimento potrebbe subire ulteriori modifiche durante la discussione parlamentare.

Requisiti e Modalità di Richiesta

Per poter accedere al bonus, è necessario soddisfare alcuni requisiti:

Avere un rapporto di lavoro dipendente nel settore privato nei settori sopra menzionati durante il periodo indicato.

Non superare un reddito da lavoro dipendente dichiarato nel 2023 superiore a 40.000 euro.

La somma del bonus corrisponde al 15% delle retribuzioni lorde relative al lavoro notturno e agli straordinari svolte nei giorni festivi nel periodo indicato. Tale importo è erogato direttamente in busta paga tramite il datore di lavoro, che agisce in qualità di sostituto d’imposta.

Dettagli Importanti sul Bonus

È essenziale considerare alcuni aspetti fondamentali relativi a questo trattamento integrativo speciale:

Il bonus non forma reddito imponibile e non è soggetto a tassazione.

La richiesta del bonus deve essere documentata al datore di lavoro, dimostrando di non aver superato il limite di reddito da lavoro dipendente nel 2023.

Non è considerato nel calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e non influisce sulla formazione del reddito imponibile.

Sarà indicato nella Certificazione Unica rilasciata al lavoratore.