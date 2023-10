Anche per l’anno in corso, il governo italiano ha deciso di stanziare una serie di bonus destinati agli studenti italiani, riconoscendo il notevole costo associato all’istruzione e l’importanza di garantire un accesso equo ed equitativo all’educazione. L’eliminazione dell’applicazione “18 App” da parte del governo Meloni ha portato all’introduzione di nuovi sussidi, tra cui la “Carta della Cultura,” la “Carta del Merito” e un ipotetico “Bonus Libri.”

La “Carta Libri,” ancora in fase di sviluppo, dovrebbe offrire un bonus del valore di 100 euro alle famiglie italiane con un ISEE inferiore ai 15.000 euro. Questo incentivo mira a sostenere le spese per l’acquisto di libri di testo. Un elemento interessante è che questo nuovo “Bonus Libri” sarà cumulabile con gli altri due sussidi destinati alle famiglie degli studenti.

Gli altri due sussidi, la “Carta della Cultura” e la “Carta del Merito,” sono introdotti per sostituire l’ormai defunta “18 App.” La “Carta della Cultura” è rivolta a giovani che compiono 18 anni a partire dall’anno 2023 e hanno un ISEE non superiore a 35.000 euro. La “Carta del Merito,” al contrario, è destinata a coloro che si diplomano con una votazione di 100/100, come suggerisce il nome stesso.

Oltre a questi sussidi principali, ci sono altri incentivi destinati agli studenti, come il “Bonus Trasporti 2023,” il “Bonus di 600 euro per Matricole e Universitari” (applicabile solo a un’università), il “Bonus Studio all’Estero dall’INPS,” il “Bonus di 250 euro al mese per Studenti,” e il “Bonus di 1.000 euro per Reddito e Merito.”