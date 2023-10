In una conferenza stampa tenutasi oggi, la Premier Giorgia Meloni, insieme ai Ministri Salvini e Giorgetti, ha annunciato l’approvazione del disegno di legge di bilancio da 24 miliardi di euro, presentando una serie di misure destinate a influenzare significativamente la vita dei cittadini italiani. Ecco un’occhiata alle principali novità contenute nella Manovra.

Misure per le Famiglie

Sostegno alle Famiglie Numerose: Viene stanziato un miliardo di euro per sostenere le famiglie numerose e aumentare il tasso di natalità.

Rafforzamento del Bonus Asili Nido: Sebbene il nido non sarà gratuito per il secondo figlio come inizialmente annunciato, il bonus asili nido è stato rafforzato per aiutare le famiglie a coprire i costi legati alla cura dei figli in età prescolare.

Sostegno alle Mamme Lavoratrici: Lo Stato coprirà completamente i contributi previdenziali per le mamme lavoratrici con due figli fino all’età di 10 anni del più piccolo, e in modo permanente per quelle con tre figli fino ai 18 anni dell’ultimo.

Carta “Dedicata a Te”: Confermata la carta di pagamento prepagata che prevede un contributo “una tantum” di 382,50 euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

Aumento dell’Assegno Unico e Universale: L’assegno unico e universale per il terzo figlio sarà aumentato, almeno fino all’età di sei anni.

Bollo Auto Gratuito per Famiglie Numerose: Si sta considerando la possibilità di rendere gratuito il bollo auto per le famiglie numerose.

Stanziamento dei Mutui Prima Casa: È previsto uno stanziamento di 380 milioni di euro per i mutui per la prima casa.

Rifinanziamento del Bonus Elettricità: Per il primo trimestre del 2024, il bonus sociale elettricità riceverà un finanziamento aggiuntivo di 200 milioni di euro.

Riforma delle Aliquote Irpef: È prevista una riforma delle aliquote Irpef con l’accorpamento delle prime due fasce al 23% per i redditi fino a 28.000 euro l’anno.

No Tax Area Ampliata: La soglia di no tax area sarà ampliata fino a 8.500 euro, equiparando dipendenti e pensionati.

Taglio del Canone Rai: Le tariffe in bolletta per il canone Rai passeranno da 20 euro a 15 euro, riducendo così il costo annuale da 90 a 70 euro.

Incentivi per il Lavoro

Detassazione dei Premi di Produttività: Confermata la detassazione dei premi di produttività al 5%.

Fringe Benefit per Lavoratori con Figli a Carico: I fringe benefit saranno estesi fino a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico e fino a 1.000 euro per tutti gli altri, utilizzabili anche per pagamenti di affitto e mutuo prima casa.

Incentivi per le Assunzioni di Donne Disoccupate: Nel 2024 sono previsti incentivi per le assunzioni di donne disoccupate, oltre al mantenimento dei benefici dell’assegno di inclusione e dei giovani.

Detassazione per Lavoratori del Settore del Turismo Notturno e Festivo: I lavoratori del settore del turismo notturno e festivo beneficeranno di detassazione.

Calo dell’Agevolazione per gli Impatriati: L’agevolazione per gli impatriati vedrà una riduzione della tassazione al 50%, anziché al 70% come in passato.

Pensioni

Riforma delle Pensioni Anticipate: Ape e Opzione Donna saranno unificati in uno strumento di accompagnamento alla pensione, con restrizioni sulle pensioni anticipate.

Quota 104 al Posto di Quota 103: Sarà introdotta Quota 104, con specifiche per valorizzare chi vuole rimanere al lavoro.

Rivalutazione delle Pensioni all’Inflazione: La Manovra prevede la rivalutazione delle pensioni all’inflazione, con un recupero pieno per le pensioni fino a quattro volte l’importo minimo.

Pubblica Amministrazione e Sanità

Rinnovo dei Contratti nella Pubblica Amministrazione: Sono stanziati 5 miliardi di euro per rinnovare i contratti nella pubblica amministrazione.

Sostegno al Personale Medico Sanitario: Sono previsti circa 2,5 miliardi di euro destinati al personale medico sanitario.

Assistenza Territoriale Potenziata: Saranno introdotte indennità per il personale sanitario che lavora per ridurre i tempi delle liste d’attesa.

Assunzioni di Personale Sanitario: 250 milioni di euro per il 2025 e 350 milioni di euro a partire dal 2026 andranno a potenziare l’assistenza territoriale, inclusa l’assunzione di nuovo personale sanitario.