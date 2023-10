Nel tentativo di contrastare l’incremento dei prezzi dei carburanti e fornire un sostegno alle famiglie italiane in difficoltà economica, il Governo Meloni ha confermato il Bonus Benzina da 80 euro nel settembre 2023. Questo contributo mira a offrire un sollievo finanziario limitato, ma benvenuto, ai proprietari della carta sociale “Dedicata a te.”

Ecco cosa c’è da sapere su questa misura:

Data di Accreditamento: Il Bonus Benzina da 80 euro sarà erogato direttamente sulla carta sociale “Dedicata a te.” Gli accrediti sono in corso e dovrebbero essere completati entro il 31 ottobre 2023. Ciò significa che alcuni beneficiari potrebbero già aver ricevuto il bonus, mentre altri lo riceveranno nelle prossime settimane. È importante notare che questo contributo è una tantum, ma la sua disponibilità futura dipenderà dai finanziamenti disponibili.

Requisiti per Ottenere il Bonus: Per ottenere il Bonus Benzina da 80 euro, è necessario essere titolari della carta sociale “Dedicata a te.” I requisiti per questa carta includono un reddito ISEE inferiore o pari a 15.000 euro, famiglie con almeno 3 persone di cui almeno un minore, e l’assenza di altri incentivi attivi, come il reddito di cittadinanza, l’assegno di inclusione, la cassa integrazione, la NASPI, e altri. È importante sottolineare che il bonus non richiede una richiesta separata, ma viene automaticamente accreditato sulla carta sociale “Dedicata a te.”

Scadenza del Bonus: È fondamentale tenere presente che il Bonus Benzina da 80 euro deve essere utilizzato entro il 31 dicembre 2023. Dopo questa data, non sarà più possibile utilizzarlo e non verrà nemmeno rimborsato. Dunque tutti i soldi finirebbero persi così come accaduto per chi non ha utilizzato i 382 euro.

Nonostante l’importo limitato, il Bonus Benzina rappresenta comunque un sostegno significativo per le famiglie italiane alle prese con il crescente costo dei carburanti. Questo sforzo da parte del governo mira a fornire un aiuto finanziario immediato e benvenuto, anche se temporaneo.