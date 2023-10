I titolari della Legge 104, che riconosce diritti e agevolazioni per le persone con disabilità in Italia, possono beneficiare di diverse agevolazioni volte a semplificare la loro vita quotidiana. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida che elenca tutti i benefici disponibili, tra cui detrazioni fiscali per figli a carico, IVA agevolata al 4%, e detrazioni fino al 19%.

Bonus per l’Acquisto di uno Smartphone

Il Bonus per l’acquisto di uno smartphone consente ai titolari della Legge 104 di acquistare un dispositivo con un’IVA ridotta al 4% e un’aliquota agevolata del 19%. Tuttavia, è importante notare che questa agevolazione è soggetta a condizioni specifiche. Per richiedere il Bonus, è necessario che sia certificato un nesso funzionale tra il bene acquistato e la patologia del disabile.

In altre parole, lo smartphone dovrebbe essere strettamente collegato alle esigenze del titolare della Legge 104, contribuendo a migliorare la qualità della vita in relazione alla disabilità riconosciuta. Ad esempio, lo smartphone dovrebbe agevolare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione grafica o scritta, l’accesso alla cultura e all’informazione, nonché assistere nel processo di riabilitazione.

La documentazione che attesta il nesso funzionale tra il dispositivo e la disabilità dovrebbe essere fornita al venditore al momento dell’acquisto. Inoltre, è importante conservare le ricevute al fine di richiedere la detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi.

Bonus per l’Acquisto di un’Auto

Il secondo Bonus riguarda l’acquisto di un’auto con una detrazione IRPEF del 19% e un’IVA agevolata al 4%. Questa agevolazione può essere richiesta dai disabili o dai caregiver che hanno a carico una persona con disabilità. L’auto deve rispettare determinati requisiti, tra cui una cilindrata inferiore a 2.000 centimetri cubici se è dotata di motore a benzina, 2.800 centimetri cubici se è dotata di motore diesel e una potenza inferiore a 150 kW se è dotata di motore elettrico.

È possibile richiedere questa agevolazione una volta ogni quattro anni, a meno che l’auto non venga cancellata dal Pubblico Registro Automobilistico o demolita. L’IVA agevolata al 4% è concessa anche per l’acquisto di optional, servizi di adattamento dei veicoli e per la cessione di strumenti usati per l’adattamento. Il limite di spesa con riferimento alla detrazione è di 18.075,99 euro.

Per presentare una richiesta di Bonus auto, è necessario fornire la patente speciale di guida e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti di non aver usufruito del Bonus negli anni precedenti.