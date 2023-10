Una nuova scossa di terremoto ha colpito la zona dei Campi Flegrei, vicino a Napoli, alle 12:36. Il sisma, di magnitudo 3.6 e a una profondità di 2 km, è stato avvertito distintamente dalla popolazione nella regione dei Campi Flegrei e in vari quartieri della città di Napoli, in particolare ad Agnano, Bagnoli, Fuorigrotta e al Vomero. La scossa è localizzata dalla Sala Operativa dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano (INGV-OV) di Napoli. Questo nuovo terremoto ha suscitato numerose reazioni e commenti sui social media, e molte persone nella zona hanno espresso preoccupazione per la situazione sismica. Alcuni residenti hanno scelto di uscire per strada, nonostante le condizioni meteorologiche avverse, come misura precauzionale.

L’epicentro della scossa si trova nell’area della Solfatara, una zona nota per l’attività vulcanica. La giornata precedente, ci sono state altre due scosse di minore magnitudo (1.4 e 1.9) che avevano già allarmato i residenti. La regione dei Campi Flegrei è stata oggetto di attenzione per l’attività sismica e vulcanica, ed è seguita attentamente dalle autorità per garantire la sicurezza della popolazione.