La scorsa notte, un incendio doloso ha colpito tre veicoli parcheggiati in un cortile privato di via Capua a Camposano, un piccolo comune in provincia di Napoli. Gli automezzi, di proprietà di una ditta edile locale, sono completamente distrutti dalle fiamme. Le autorità hanno prontamente risposto alla chiamata d’emergenza, con i carabinieri della stazione di Cimitile e della sezione radiomobile di Nola che si sono recati sul luogo per iniziare le indagini. Al momento, le circostanze esatte dell’incendio non sono chiare, ma gli investigatori sospettano che si tratti di un atto doloso. Non sono stati riportati feriti in seguito all’incendio, ma i danni materiali sono stati significativi.

Le tre auto distrutte dall’incendio erano di vitale importanza per l’attività della ditta edile e ora il loro crollo rappresenta un duro colpo per l’azienda e i suoi dipendenti. La comunità locale è sgomenta per questo atto di violenza.

L’incendio doloso ha sollevato preoccupazioni all’interno della comunità di Camposano, che ora è in allerta per evitare ulteriori atti criminali. Nel frattempo, le autorità invitano chiunque abbia informazioni sulla vicenda a collaborare con le indagini per portare i responsabili davanti alla giustizia.

Mentre le indagini sono ancora in corso, si spera che presto saranno fatti progressi significativi per gettare luce su questo atto criminale e per riportare un senso di sicurezza nella tranquilla comunità di Camposano.