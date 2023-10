Un tragico incidente stradale è avvenuto nella frazione di Caliano a Montoro, dove una nonna e il suo nipotino sono stati scaraventati sull’asfalto da un’auto pirata. Entrambi sono rimasti feriti, e il conducente responsabile è fuggito senza prestare soccorso. L’incidente ha scosso la comunità locale e ha scatenato una caccia al pirata della strada. La vittima anziana è identificata come Regina Cipolletta, 74 anni, che stava passeggiando lungo la strada via Nocelleto, in compagnia del suo nipotino di undici mesi che si trovava in un passeggino. È stato in quel momento che un veicolo ha travolto sia la nonna che il bambino. L’urto è stato devastante, scaraventando entrambi a terra con violenza. La signora ha riportato un grave trauma cranico a causa del violento impatto.

I soccorsi sono immediatamente chiamati, e il 118 ha trasportato la donna in condizioni critiche all’ospedale Moscati in codice rosso. Il piccolo nipote, fortunatamente assicurato al passeggino con le cinture di sicurezza, ha subito numerose escoriazioni, ma niente di grave. Il fatto che il passeggino abbia assorbito parte dell’impatto ha sicuramente contribuito a evitare conseguenze più gravi.

L’incidente ha scatenato una ricerca frenetica per rintracciare il conducente dell’auto pirata. I Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno iniziato immediatamente le indagini e hanno acquisito le immagini della videosorveglianza della zona. La comunità è unita nel tentativo di identificare il pirata della strada, che ha dimostrato una totale mancanza di responsabilità e umanità lasciando la scena dell’incidente senza prestare aiuto alle vittime.

L’incidente serve da tragico richiamo all’importanza della prudenza e della responsabilità alla guida, e le indagini proseguiranno fino a che il conducente dell’auto pirata non verrà individuato e ritenuto responsabile per le sue azioni.