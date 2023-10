Le forze dell’ordine hanno portato avanti un significativo arresto a Brusciano, nella provincia di Napoli, in cui un uomo di 56 anni, già noto alle autorità, è tratto in arresto in seguito al ritrovamento di una notevole quantità di droga nel box della sua auto. Il particolare colpo di scena che ha condotto all’arresto è avvenuto quando alcuni rifiuti, precisamente bustine di plastica, abbandonate tra le scale di uno dei lotti di cemento armato dei palazzoni popolari della zona ‘219’, hanno attirato l’attenzione dei carabinieri. Queste bustine sembravano essere materiali di confezionamento di stupefacenti, probabilmente scartati a causa di danni. Questo fatto ha sollecitato l’azione immediata delle forze dell’ordine.

Le indagini hanno portato i militari a tenere sotto osservazione l’area, riuscendo a individuare un uomo che sembrava essere coinvolto nella vicenda. Con grande astuzia, gli agenti si sono appostati e hanno scoperto che l’uomo custodiva una considerevole quantità di sostanze illegali nel box dell’auto.

All’interno del garage, i carabinieri hanno rinvenuto oltre 11 chili di stupefacenti. La droga sequestrata includeva sei buste e 331 dosi di marijuana, oltre a 37 panetti e 712 dosi di hashish. Questo significativo quantitativo di sostanze illecite rappresenta un duro colpo al mondo dello spaccio nella zona.

L’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato immediatamente arrestato e dovrà rispondere delle accuse relative al possesso e al traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione svolta dai carabinieri rappresenta un passo importante nella lotta contro il traffico illegale di droga, soprattutto in contesti residenziali dove tali attività illegali minacciano la sicurezza della comunità.