Un uomo di 41 anni arrestato ieri a Castellammare di Stabia, accusato di estorsione aggravata. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è sottoposto a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina. Le indagini hanno rivelato che l’uomo aveva abitudini quotidiane di richiesta di denaro alla madre e al fratello. Queste richieste erano spesso accompagnate da minacce di morte, in alcuni casi anche con l’uso di coltelli e spranghe. Le richieste di denaro non si sono interrotte neanche dopo che le vittime si erano trasferite in una diversa abitazione per sfuggire alle continue minacce.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe costretto di fatto la madre e il fratello a lasciare la loro casa a causa delle minacce e delle richieste di denaro. Non soddisfatto, avrebbe continuato a cercare i propri familiari, chiamandoli ripetutamente sui loro telefoni.

L’arresto di questo individuo è il risultato di un’operazione condotta dai carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia, che hanno agito in risposta alle segnalazioni delle vittime e alle prove raccolte nel corso delle indagini.