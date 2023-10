Nella serata di sabato, un evento potenzialmente catastrofico è stato sventato a Napoli grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sono intervenuti in via Santa Maria a Cubito in risposta a una segnalazione di fuoruscita di gas da uno stabile. La situazione richiedeva un’azione immediata per evitare un potenziale disastro. Arrivati sul luogo, gli agenti hanno trovato una squadra di vigili del fuoco che indicava un’appartamento al primo piano come fonte dell’odore di gas. Il pericolo era evidente, e la priorità era mettere in sicurezza gli inquilini dell’edificio.

Dopo aver evacuato i condomini, gli agenti hanno bussato alla porta dell’appartamento in questione, dove sono stati accolti da un uomo in uno stato evidente di agitazione. In modo estremamente pericoloso, l’uomo teneva un accendino tra le mani e cercava di impedire l’accesso agli agenti.

Tuttavia, gli agenti, agendo con prontezza e determinazione, sono riusciti a sopraffare l’individuo, evitando una potenziale tragedia. L’uomo è stato immediatamente arrestato e detenuto per resistenza a pubblico ufficiale e procurato allarme. È emerso che si trattava di un 47enne di Napoli con precedenti penali.