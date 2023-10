Una tranquilla mattina di lavoro si è trasformata in una tragedia inimmaginabile quando Mena La Montagna, una donna di 40 anni originaria di Marigliano ma residente a Somma Vesuviana, è stata schiacciata dalla sua stessa auto mentre tentava freneticamente di evitarne la discesa incontrollata. Il tragico incidente ha avuto luogo su via Strettola, una traversa del corso Umberto a Casalnuovo, dove Mena lavorava in una farmacia.

La vittima, madre di una bambina di due anni e mezzo, aveva parcheggiato la sua vettura su una salita prima di dirigere verso il suo posto di lavoro nella farmacia locale. Tuttavia, quando si è allontanata dal veicolo, ha notato con orrore che l’auto stava lentamente iniziando a retrocedere sulla discesa.

Senza esitazione, Mena ha cercato di fermare la discesa dell’auto con tutte le sue forze, ma il suo sforzo eroico si è rivelato vano. L’auto ha continuato a muoversi all’indietro, intrappolando Mena tra la parte posteriore della sua vettura e un’altra macchina parcheggiata sulla discesa. La forza dell’impatto è stata devastante, e purtroppo, Mena La Montagna è deceduta praticamente sul colpo.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta immediatamente un’ambulanza del servizio di emergenza 118, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.

La notizia della tragedia ha scosso la comunità locale, lasciando parenti, amici e colleghi di Mena sgomenti per la perdita improvvisa e tragica. La vittima lascia dietro di sé una giovane figlia che ora dovrà crescere senza la presenza amorevole della madre.

Sono stati avviati un’indagine e un’analisi approfondita per determinare le cause esatte dell’incidente. In particolare, si sta esaminando la possibilità di un malfunzionamento del freno a mano dell’auto di Mena. Si sa che il veicolo era dotato di un sistema elettronico che avrebbe dovuto bloccare la vettura quando veniva spento il motore. Tuttavia, sembra che qualcosa abbia impedito il corretto funzionamento di questo dispositivo di sicurezza.