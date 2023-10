Un grave episodio di violenza è avvenuto nella notte a Napoli, coinvolgendo un giovane di 24 anni ricoverato in condizioni critiche all’Ospedale del Mare di Ponticelli. L’incidente ha portato a un’operazione chirurgica d’urgenza per l’asportazione della milza, e il giovane è attualmente in pericolo di vita. La vittima avrebbe subito un brutale pestaggio da parte di due aggressori mentre era a bordo di un treno della Circumvesuviana, precisamente nelle vicinanze della stazione di Ottaviano, mentre viaggiava in direzione di Porta Nolana.

L’aggressione è avvenuta nella serata precedente, e la polizia del commissariato di Ponticelli è intervenuta in ospedale per ascoltare la vittima e avviare le indagini. Attualmente, la dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione. Gli investigatori stanno cercando di determinare se l’aggressione sia effettivamente avvenuta a bordo del treno, e per farlo saranno verificate le registrazioni delle telecamere di sorveglianza delle stazioni della Circumvesuviana, che potrebbero contenere elementi cruciali per l’inchiesta.

Al momento, il giovane di 24 anni, di origini marocchine, non è in grado di fornire spiegazioni chiare riguardo ai motivi dell’aggressione. Si è limitato a dichiarare di essere picchiato da due individui sconosciuti senza apparente ragione. Dopo essere soccorso alla stazione di Porta Nolana, è trasferito d’urgenza all’ospedale di Ponticelli, dove gli esami medici hanno rivelato una grave lesione alla milza, che ha reso necessario l’intervento chirurgico di rimozione.