Una giovane vita spezzata troppo presto, lasciando due comunità in profondo lutto. Maria Francesca Gallo, una ragazza di appena 17 anni, ci ha lasciato prematuramente, stroncata da una malattia terribile scoperta nel maggio del 2022. Il suo sorriso radiante e il suo spirito coraggioso hanno ispirato coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla. Maria Francesca Gallo non era solo la figlia di Teresa e Carlo, entrambi infermieri, e sorella di Elia e Davide; era diventata la figlia e la sorella di una comunità intera. La sua casa principale negli ultimi mesi è stata l’ospedale Santa Maria della Pietà di Casoria, dove sua madre lavora come infermiera. Qui ha trovato affetto e solidarietà da parte del personale medico e infermieristico, dimostrando la forza del legame umano anche nei momenti più difficili.

Nonostante la malattia che ha minato la sua salute, Maria Francesca è rimasta forte fino all’ultimo, consapevole della gravità della sua situazione. Ha cercato di vivere una vita apparentemente normale, nonostante le sfide che aveva di fronte.

Amici e insegnanti della scuola che frequentava, il Liceo Polispecialistico Gandhi di Casoria, la ricordano come una ragazza solare, generosa e cordiale, l’amica che tutti vorrebbero avere. La sua assenza sarà profondamente sentita da coloro che hanno avuto la fortuna di averla accanto.

Fratel Carlo Mangione, Direttore Generale dell’ospedale Santa Maria della Pietà, è stato uno dei primi a correre al suo capezzale, dimostrando solidarietà e supporto insieme al padre Domenico Pesce, che ha sempre portato conforto e serenità cristiana a Maria Francesca e alla sua famiglia.