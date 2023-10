Il maltempo che ha colpito Napoli e la provincia nelle ultime ore sta causando notevoli problemi nella circolazione ferroviaria, in particolare per i passeggeri della Circumvesuviana. L’Ente Autonomo Volturno ha annunciato che a causa delle avverse condizioni meteorologiche sulla linea Napoli-Poggiomarino, la tratta tra Scafati (Salerno) e Poggiomarino (Napoli) è interrotta. Di conseguenza, i convogli in partenza da Napoli avranno il loro percorso limitato fino a Pompei, mentre quelli diretti verso Napoli partiranno da Pompei Santuario. In aggiunta, la corsa delle 10:06 da Poggiomarino a Napoli è stata cancellata a causa del maltempo.

Queste interruzioni e limitazioni stanno causando disagi significativi per i pendolari e i viaggiatori che utilizzano la Circumvesuviana per i loro spostamenti quotidiani. Si consiglia a tutti i passeggeri di verificare costantemente gli aggiornamenti sullo stato della circolazione ferroviaria e di pianificare i loro viaggi con un certo margine di tempo aggiuntivo per affrontare eventuali ritardi o cambiamenti nell’orario dei treni.

Le autorità ferroviarie stanno lavorando per ripristinare la piena operatività della linea ferroviaria il prima possibile, ma ciò dipenderà dalle condizioni meteorologiche in evoluzione.