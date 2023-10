Ospedaletto d’Alpinolo, un tranquillo comune situato nell’Appennino campano teatro di un tragico incidente stradale che ha scosso la comunità locale e lasciato una famiglia in lutto. Nella giornata di oggi un uomo di 65 anni, residente nella zona, stava percorrendo la strada che collega Ospedaletto d’Alpinolo al capoluogo irpino, quando il destino ha deciso di prendere una piega tragica. L’uomo, alla guida della sua auto, ha improvvisamente accusato un malore che lo ha reso incapace di mantenere il controllo del veicolo. Il risultato è stato uno scontro violento contro un muretto lungo la strada, con la vettura che si è ribaltata nell’impatto.

La notizia dell’incidente ha destato grande preoccupazione nella piccola comunità, con numerosi residenti che si sono affrettati sul luogo dell’incidente per offrire il loro aiuto e il loro sostegno. Tuttavia, purtroppo, la situazione si è rivelata tragica: il conducente è deceduto sul colpo a causa delle ferite riportate nell’incidente.

Le autorità sono intervenute prontamente per gestire la situazione. I vigili del fuoco sono chiamati sul posto per estrarre il corpo senza vita del 65enne dall’abitacolo della vettura ribaltata, un compito difficile e commovente che ha richiesto grande professionalità e sensibilità da parte degli operatori.

I carabinieri della stazione di Ospedaletto d’Alpinolo sono incaricati di indagare sull’incidente al fine di stabilire la dinamica e le cause precise dell’accaduto. La sicurezza stradale è una priorità per le forze dell’ordine, e qualsiasi incidente è attentamente analizzato per garantire la massima trasparenza e giustizia.

Inoltre, sul luogo dell’incidente sono giunti anche i sanitari del 118 e il medico legale per valutare le circostanze del decesso e raccogliere le informazioni necessarie per l’inchiesta.

La salma del conducente è stata successivamente trasferita all’obitorio dell’ospedale Moscati di Avellino, dove verrà effettuata un’autopsia per determinare le cause precise del decesso. Nel frattempo, la comunità di Ospedaletto d’Alpinolo si è stretta intorno alla famiglia del defunto, offrendo il loro sostegno e le loro condoglianze in questo momento così difficile.