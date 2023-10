Una terribile tragedia ha scosso la comunità di Bisaccia, nell’Alta Irpinia, a seguito della perdita prematura di un giovane del paese. Donato Tota, un 29enne originario di Bisaccia, ha perso la vita in un tragico incidente stradale a Embrach, un comune situato nelle vicinanze di Zurigo, in Svizzera. La notizia della sua scomparsa ha lasciato la cittadina in uno stato di sgomento e dolore profondo, poiché Donato era conosciuto e amato da molti nella comunità.

Il giovane Donato si era trasferito in Svizzera alcuni anni fa, in cerca di nuove opportunità. Solo pochi mesi prima dell’incidente, aveva celebrato il suo matrimonio nella sua terra natia, in una cerimonia speciale, e poi era rientrato nel Paese elvetico. Il suo matrimonio aveva segnato un momento di gioia nella sua vita, ma il destino avverso ha portato una fine tragica a questa giovane coppia.

L’incidente è avvenuto sabato notte quando Donato stava guidando una e-bike. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, sembra che abbia urtato violentemente un lampione mentre era in sella alla sua bicicletta. I soccorritori che sono giunti sul luogo dell’incidente hanno immediatamente compreso la gravità delle sue condizioni. Purtroppo, le ferite riportate alla testa sono state troppo gravi, e Donato ha perso la vita a causa dell’incidente.

La comunità di Bisaccia è unita nel cordoglio per la scomparsa di questo giovane ragazzo. I messaggi di condoglianze e supporto sono stati numerosi sui social network, testimoniando l’affetto e il rispetto che la gente aveva per Donato.