In un drammatico episodio avvenuto nella città di Giugliano in Campania, una donna di 42 anni è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio nei confronti del suo ex compagno, un uomo di 50 anni. L’incidente ha avuto luogo a seguito del rifiuto dell’uomo di accettare la fine della loro relazione, un triste esempio delle tragiche conseguenze che spesso seguono alla rottura di legami sentimentali.

Il Conflitto Scaturito dall’Amore Perduto

La 42enne, residente a Giugliano, è accusata di aver attaccato il suo ex compagno con un’arma da taglio, causandogli una ferita lacero contusa alla gola. Secondo le indagini condotte dai Carabinieri della locale stazione, la donna e l’uomo avrebbero avuto un acceso litigio in via Pigna, culminato con l’aggressione.

Un Intervento Tempestivo dei Carabinieri

L’aggressione ha attirato l’attenzione dei residenti, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. I Carabinieri sono intervenuti prontamente, portando il 50enne ferito all’ospedale San Giuliano per ricevere cure mediche. Fortunatamente, le ferite riportate sono state giudicate guaribili in circa 15 giorni, e l’uomo è attualmente fuori pericolo.

La Fuga della Sospettata e il Suo Arresto

Dopo aver colpito il suo ex compagno, la 42enne si è data alla fuga. Le indagini dei Carabinieri hanno permesso di individuare e arrestare la donna nella sua abitazione, dove è stata prelevata e trasferita in carcere in attesa di giudizio. Al momento, l’arma utilizzata nell’aggressione non è stata ancora trovata, ma le indagini continuano per risolvere questo aspetto cruciale della vicenda.