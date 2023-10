La scomparsa di Lucia Alfano a Striano ha gettato l’intera comunità nella preoccupazione e nell’ansia. La donna è uscita dalla sua abitazione ieri mattina, ma non è più tornata, lasciando la sua famiglia e gli amici in un angoscioso limbo di incertezza. La famiglia di Lucia ha lanciato un appello disperato, diffondendo una foto della donna scomparsa e chiedendo a chiunque possa avere qualsiasi informazione di contattare immediatamente le forze dell’ordine. La loro speranza è quella di ottenere notizie sulla sua sicurezza e il suo benessere. Secondo quanto riportato, Lucia Alfano è stata vista per l’ultima volta mentre si allontanava dalla sua abitazione a Striano in bicicletta. Al momento della sua scomparsa, indossava un pantalone blu, una maglietta bianca, blu e rossa, e infradito grigi. Si sarebbe diretta verso Via Palma.

In situazioni come questa, è fondamentale la collaborazione di tutta la comunità e il rapido coinvolgimento delle forze dell’ordine per cercare di ritrovare la persona scomparsa. La famiglia e gli amici di Lucia Alfano sperano che l’appello porti a notizie positive e che Lucia possa essere ritrovata al più presto sana e salva. Intanto anche il noto programma Rai “Chi l’ha Visto?” sta lavorando per ritrovarla.