Nella serata di ieri, un uomo di 47 anni residente a Capua è bloccato e denunciato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise in seguito a una violenta lite nel parcheggio del Centro Commerciale “Campania”. La situazione è diventata così critica che gli addetti alla vigilanza del centro commerciale hanno immediatamente chiamato il numero d’emergenza “112” per richiedere assistenza. Una volta giunti sul posto, i carabinieri sono intervenuti per sedare la lite e identificare l’aggressore. L’uomo aveva brutalmente attaccato un uomo di 45 anni di Napoli con una mazza da baseball, tutto ciò al solo scopo di assicurarsi un posto nel parcheggio che aveva scelto.

La vittima ha subito ferite così gravi da richiedere cure mediche immediate fornite dal personale sanitario del servizio 118. È trasportata all’ospedale di Marcianise, dove è diagnosticata con un trauma cranico e una ferita lacero contusa al cuoio capelluto, con una prognosi di sette giorni.

I carabinieri hanno anche proceduto alla perquisizione del denunciato e della sua auto, scoprendo al suo interno una mazza da baseball lunga 60 centimetri, utilizzata nell’aggressione, e un machete con una lama da 36 centimetri. Tutti gli oggetti sono sottoposti a sequestro penale.