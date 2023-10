Nel mondo degli insetti, le cimici da letto, conosciute scientificamente come Cimex lectularius, stanno guadagnando terreno, e il problema sta ora facendo il suo ingresso in Italia. Milano, in particolare, sembra essere una delle città più colpite da questa infestazione. Secondo quanto riportato da Ats, l’Agenzia di Tutela della Salute di Milano, le segnalazioni di presenza di cimici da letto in appartamenti sono in costante aumento, con una media di 80-100 segnalazioni al mese.

Questi piccoli insetti, che assomigliano a piccole blatte marroni o nere, ma in versione compatta, sono diventati una vera e propria preoccupazione per i residenti. Le cimici da letto sono conosciute per essere dei veri “globetrotter”, amando viaggiare a bordo delle valigie. Negli ultimi anni, sembra che abbiano valicato i confini, facendo parlare di sé in modo sempre più preoccupante in Italia.

Le cimici dei letti si nutrono di sangue umano e, sebbene il loro morso non sia generalmente pericoloso, può causare prurito e fastidio. Sono noti per nascondersi nelle fessure e nelle crepe dei letti, nei mobili e nei tessuti. Di notte, emergono per nutrirsi del sangue umano, spesso lasciando piccole macchie rosse o morsi sulla pelle delle loro vittime.

Perché nei letti?

Questi insetti prediligono nascondersi nei luoghi caldi, come i nidi nascosti tra le crepe delle pareti o nei mobili. Poi, quando si trovano in grande numero, si spostano da un luogo all’altro, privilegiando gli stipiti delle porte e delle finestre. Di notte, invece, cercano rifugio nei letti, in particolare tra le molle, nei bordi e nelle cuciture dei materassi, così come tra le doghe delle reti. Ma perché lo fanno? Sono attratti dal calore che si crea in una camera da letto e dall’anidride carbonica rilasciata durante la respirazione umana. Inoltre, si nutrono di sangue umano e quindi si avvicinano alle persone per pungere.

Le Cause

Contrariamente a quanto si possa pensare, l’infestazione da cimici da letto non è legata alla pulizia o alla sporcizia delle persone. La loro velocità di movimento e diffusione è la principale causa dell’infestazione. Questo spiega perché le camere d’albergo sono spesso a rischio, dato il continuo flusso di persone che le attraversa.

Punture e Sintomi

Le punture delle cimici da letto possono provocare diversi sintomi. Tra i sintomi più comuni ci sono macchie rosse sulla pelle al risveglio, piccole piaghe cutanee, prurito e talvolta gonfiore. Le punture delle cimici da letto possono essere facilmente confuse con quelle di altri insetti, e in genere scompaiono da sole in pochi giorni senza lasciare segni. Tuttavia, se compaiono reazioni allergiche gravi o infezioni dovute all’infiammazione delle lesioni cutanee, è importante consultare un medico che potrà prescrivere un trattamento adeguato.