Il video inviato dal consigliere della I Municipalità Eugenio Tremante al deputato di Alleanza Verdi – Sinistra Borrelli filma una scena di violenza accaduta in via Egiziaca dove un giovane, che avrebbe tentato di mettere a segno un furto, viene preso dai residenti, prima trattenuto poi picchiato e infine lasciato andare con la minaccia di non farsi vedere più in quella zona.

“Dobbiamo dire No alla giustizia fai da te nelle nostre strade ma purtroppo è un rischio sempre maggiore vista la criminalità dilagante. Non bisogna sostituirsi alle forze dell’ordine e tantomeno si possono allestire tribunali di strada. Siamo contrari a ogni forma di violenza e sopraffazione. Non sappiamo di quale colpa si sia macchiato il malcapitato ma riteniamo che l’unica cosa che andava fatta era quella di consegnarlo alle forze dell’ordine”. Questo il commento di Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra che ha ricevuto il video condannando l’accaduto.