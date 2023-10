La festa di paese a Sturno, in Irpinia, funestata da una serie di furti che hanno scosso profondamente la comunità locale. Questi crimini hanno avuto luogo durante i concerti di Elettra Lamborghini e Rosario Miraggio e hanno causato una perdita complessiva di circa 20.000 euro. I ladri hanno approfittato delle case svuotate mentre le persone del postosi erano recate alle performance degli artisti. Uno dei furti più significativi è avvenuto in una residenza, dove i ladri hanno compiuto un’operazione audace.

Hanno scardinato una cassaforte murata nel cemento armato, prendendo tutto il tempo necessario per portare via oro e preziosi. Questo bottino di valore rappresenta una grave perdita per i proprietari, e l’azione dei criminali è stata eseguita con una certa audacia, considerando la complessità della loro operazione.

Nonostante l’evento sia avvenuto in pieno centro abitato durante i festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, nessuno ha assistito al furto o ha sentito rumori sospetti. Questo ha sollevato domande sulla sicurezza della zona e sull’efficacia dei controlli.

Le indagini sono in corso per identificare i colpevoli e scoprire se ci sono stati altri tentativi o furti in altre parti del paese. La comunità locale è profondamente scossa e delusa dalla mancanza di sicurezza, e i residenti esprimono la loro preoccupazione per la situazione.

Un’altra famiglia ha subito un furto mentre era assente da casa durante la festa. Questo copione si è ripetuto in modo simile a quanto accaduto durante il concerto di Elettra Lamborghini a Mirabella Eclano, mettendo in evidenza la vulnerabilità delle abitazioni lasciate momentaneamente incustodite durante gli eventi.

Le vittime dei furti si sentono abbandonate e deluse dalla mancanza di controlli efficaci sulla sicurezza delle loro case. Questi incidenti hanno avuto un impatto profondo sulla comunità, e la paura e l’ansia si stanno diffondendo tra i residenti.

Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri locali, ma questi furti hanno sollevato domande importanti sulla sicurezza pubblica e sulla necessità di rafforzare i controlli durante gli eventi locali. La comunità di Sturno ora cerca risposte e soluzioni per affrontare questa ondata di criminalità che ha turbato la tranquillità del paese.