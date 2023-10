Un incendio di natura sospetta ha avvolto l’auto di Francesco De Feo, un imprenditore attivo nel campo dello smaltimento rifiuti, suscitando preoccupazione nella comunità di Serino. L’incidente è avvenuto all’alba di ieri, intorno alle 5:50, in via Fontanelle. La vettura, una Jeep Compass, è stata completamente distrutta dalle fiamme, rischiando persino di coinvolgere l’abitazione dell’imprenditore. Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco del comando provinciale ha impedito che le fiamme si propagassero all’edificio, evitando conseguenze più gravi. La famiglia dell’imprenditore ha vissuto momenti di tensione fino a quando i pompieri hanno completato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Le indagini sono state avviate dai carabinieri della Compagnia di Solofra insieme ai colleghi della Stazione di Serino per chiarire la dinamica dell’incidente. Sebbene non siano state individuate tracce di inneschi, sembrano emergere elementi che suggeriscono un’azione dolosa, anche se non viene esclusa l’ipotesi di un guasto elettrico, vista la natura ibrida del veicolo.

Il SUV, principalmente utilizzato per motivi lavorativi dall’imprenditore, ha scatenato sospetti riguardo a un malfunzionamento elettrico, ma questa ipotesi è attualmente considerata secondaria. I militari stanno cercando testimonianze dalle eventuali telecamere di sorveglianza presenti nella zona per individuare movimenti sospetti prima o dopo l’incidente.