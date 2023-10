I carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna hanno arrestato Gennaro Corvino, un individuo di 41 anni e residente nella stessa zona, già noto alle forze dell’ordine, per un reato di furto aggravato.

Operazione di controllo nel Comune di Pomigliano d’Arco

Le autorità hanno intensificato i servizi di vigilanza e controllo nel comune di Pomigliano d’Arco, soprattutto per prevenire i furti. Questi sforzi hanno portato a risultati immediati.

Durante uno dei servizi di controllo, Gennaro Corvino è stato sorpreso sul fatto mentre tentava di portare via una vettura Alfa Romeo Giulia parcheggiata in strada. Al momento del tentativo di furto, è stato trovato in possesso di strumenti per lo scasso e di un dispositivo per la decodifica delle centraline delle auto.

Arresto e Accuse

Corvino è stato arrestato per furto aggravato, in quanto è stato colto sul luogo del reato mentre tentava di rubare l’automobile. La presenza di attrezzi per lo scasso e di un dispositivo per la decodifica delle centraline automobilistiche ha aggravato ulteriormente la situazione.

Predisposizione delle Autorità

L’arresto di Corvino testimonia il costante impegno delle autorità nel contrastare i reati e proteggere la sicurezza pubblica. L’intensificazione dei servizi di vigilanza nelle aree a rischio ha portato all’identificazione e all’arresto di individui coinvolti in attività criminali.