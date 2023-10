Una tragedia ha scosso la comunità di Capaccio Paestum, quando una donna di 77 anni, Rosa Santomartino, è finita investita da un’auto e ha perso la vita. L’incidente è avvenuto intorno alle 18 di ieri pomeriggio lungo la SP278, di fronte all’ex Park Hotel, nei pressi dell’ingresso dell’ex Linora Village. La signora Santomartino, originaria di Portici, ma residente da anni nella città di Capaccio Paestum, stava attraversando la strada insieme a un’amica quando è tragicamente travolta da una Fiat Idea che trasportava quattro giovani operai di una ditta locale.

L’impatto è violentissimo, colpendo frontalmente la signora Santomartino, e purtroppo è risultato fatale. L’anziana donna è finita sbalzata a diversi metri di distanza, lungo il ciglio della strada, e nonostante i soccorsi tempestivi del personale medico del 118, non è stato possibile salvarla. La salma dell’anziana è sequestrata in attesa dell’autopsia per determinare le circostanze esatte dell’incidente.

L’intera comunità è in lutto per la perdita di Rosa Santomartino, e le autorità stanno conducendo un’indagine per accertare le cause dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.