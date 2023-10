Una buona notizia per i pensionati italiani: l’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) ha annunciato un’anticipazione del conguaglio della rivalutazione delle pensioni, di solito previsto per gennaio dell’anno successivo. Grazie a un decreto legge collegato alla manovra 2024, i pensionati riceveranno un assegno aggiornato a novembre, insieme agli arretrati corrispondenti ai primi 10 mesi del 2023. Questa decisione è stata accolta con favore da coloro che dipendono dalle pensioni come fonte principale di reddito, poiché rappresenta un beneficio tangibile per il loro tenore di vita.

Ecco come funziona: l’INPS effettuerà un adeguamento delle pensioni a novembre 2023, invece di farlo come di consueto a gennaio dell’anno successivo. Questo adeguamento terrà conto dell’andamento dell’inflazione e di altri fattori economici che influenzano il potere d’acquisto delle pensioni.

Per comprendere meglio l’entità dell’aumento, possiamo fare un esempio. Supponiamo che una pensione sia attualmente di 1.000 euro. Con l’aggiornamento previsto, questa pensione aumenterà a 1.008 euro a novembre. Inoltre, i pensionati riceveranno anche gli arretrati relativi ai primi 10 mesi del 2023. In questo caso, l’importo degli arretrati sarà di 80 euro (8 euro al mese da gennaio a ottobre).

Questa misura mira a garantire che i pensionati non subiscano perdite nel loro potere d’acquisto dovute all’erosione dei prezzi e all’inflazione. La rivalutazione delle pensioni è un passo importante per garantire un trattamento adeguato ai pensionati e il mantenimento del loro benessere economico.