L’arrivo della tempesta Ciaran sull’Europa occidentale tra il 2 e il 3 novembre è motivo di preoccupazione per diverse regioni, inclusa la Gran Bretagna, dove la preparazione è già in corso. Questo evento meteorologico, alimentato da un profondo minimo di bassa pressione nell’Atlantico, prevede raffiche di vento molto forti in numerose aree, con punte superiori ai 120-130 km/h. In parte anche l’Italia sarò toccato da questo ciclone che si spera possa arrivare con una potenza già ridotta.

La tempesta Ciaran sembra avere una traiettoria che coinvolge Irlanda, Inghilterra meridionale, nord della Spagna e ovest della Francia e poi l’Italia. Alcuni modelli previsionali indicano raffiche di vento che potrebbero raggiungere anche i 150 km/h, il che rappresenterebbe una situazione potenzialmente pericolosa per la sicurezza delle persone e delle infrastrutture.

Un aspetto interessante di questa tempesta è la notevole incertezza riguardo al percorso esatto del minimo ciclonico. Una piccola variazione nella sua traiettoria potrebbe comportare significative differenze nelle condizioni meteorologiche in diverse aree. La pressione all’interno del sistema potrebbe scendere sotto i 955 hPa, il che è un indicatore della sua intensità.

Oltre alle forti raffiche di vento, si prevedono anche forti piogge e acquazzoni intensi. Questo è particolarmente preoccupante per le regioni dove il terreno è già saturo a causa delle piogge abbondanti degli ultimi giorni, come nel Regno Unito. L’accumulo di precipitazioni potrebbe portare a ulteriori inondazioni e problemi legati alle condizioni meteorologiche avverse.

Non solo le regioni menzionate, ma anche Belgio, Olanda, Germania, Svizzera e il nord Italia potrebbero essere colpite dai riflessi di questa tempesta, con venti forti e condizioni meteorologiche avverse.

Le autorità e i servizi meteorologici stanno monitorando da vicino la situazione e raccomandano ai residenti e ai viaggiatori di prestare attenzione alle previsioni e alle avvertenze locali. È importante prendere sul serio le misure di sicurezza e rimanere al riparo durante eventi meteorologici di questa portata.