Verifiche durante la notte a Napoli da parte dei tecnici del Comune di Napoli dopo le decine di segnalazioni pervenute al turno di guardia della Protezione Civile per la scossa di magnitudo 4.0 registrata alle 22,08 di ieri sera. La squadra tecnica in servizio e’ immediatamente raddoppiata per le tante richieste di verifica pervenute principalmente dalle zone di Fuorigrotta e di Bagnoli, l’area piu’ vicina a via Pisciarelli, territorio a confine con il Comune di Pozzuoli epicentro dello sciame sismico. Nessun danno rilevato dai sopralluoghi in via Catone, via Russolillo e via G.B. Marino. Piu’ complessa la situazione in Via Augusto Righi per un edificio composto di sei immobili; per due, su indicazione della Protezione civile, e’ ordinata l’impraticabilita’ parziale, per due il monitoraggio e per altri due l’impraticabilita’ totale con sgombero dei due nuclei familiari residenti.

Dal sopralluogo effettuato allo stadio Maradona con l’assessore Cosenza non sono emerse criticita’. Al momento ulteriori verifiche sono in corso al Rione Lauro. A supportare il lavoro della Protezione Civile sono attivate nella notte anche due associazioni di volontariato che operano nell’area Fuorigrotta Bagnoli.