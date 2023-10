Un incidente stradale ha provocato deviazioni lungo la strada statale 7/bis “di Terra di Lavoro” in direzione di Nola, nel tratto corrispondente al chilometro 31,500 ad Acerra, Napoli. La situazione ha richiesto l’intervento immediato delle autorità locali e delle squadre di Anas al fine di gestire la viabilità e ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. La dinamica dell’incidente ha coinvolto un mezzo pesante che ha impattato contro la barriera spartitraffico centrale, terminando la propria corsa nella carreggiata opposta. Un’auto è poi finita contro il tir, non ci sarebbero feriti gravi. Come misura precauzionale, i veicoli provenienti da Villa Literno in direzione di Nola sono deviati. L’uscita obbligatoria è stata stabilita allo svincolo dell’autostrada A1 “Milano-Napoli”, ma è altresì consigliata l’uscita al precedente svincolo di Caivano-Zona Industriale.

Sulle scene dell’incidente sono presenti le squadre di Anas e le forze dell’ordine, che lavorano instancabilmente per gestire il traffico e garantire la sicurezza dei conducenti e dei passanti. Si raccomanda ai conducenti di prestare attenzione alle indicazioni stradali e alle deviazioni temporanee al fine di evitare ritardi e congestioni del traffico.

L’obiettivo principale in questo momento è ripristinare la circolazione sulla strada statale 7/bis “di Terra di Lavoro” e riportare la situazione alla normalità. Gli automobilisti sono invitati a seguire gli aggiornamenti e le istruzioni fornite dalle autorità locali e ad esercitare cautela mentre si trovano in zona.