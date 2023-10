Una tragica fatalità si è verificata questa mattina nella zona del Salernitano, lungo la strada che collega Giffoni Valle Piana e Montecorvino Rovella. Un giovane diciottenne, originario di Montecorvino, ha perso la vita in un incidente stradale mentre si trovava in bicicletta. Il tragico evento è avvenuto quando il giovane è entrato in collisione, per cause al momento non completamente chiarite, con un autobus di linea. A seguito dell’impatto, è caduto sull’asfalto. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi, che hanno prontamente intervenuto per tentare di salvare il giovane. Nonostante i loro sforzi, purtroppo, non è stato possibile salvargli la vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Giffoni Valle Piana per gestire la situazione. Attualmente, le autorità stanno ricostruendo le dinamiche dell’accaduto per comprendere appieno le cause e le circostanze di questo tragico incidente stradale.