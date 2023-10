Una strada statale nel sud Italia ancora teatro di una tragedia straziante quando un grave incidente ha coinvolto una giovane famiglia. Lo scontro ha avuto luogo sulla strada statale Lecce-Maglie, precisamente all’intersezione per la località San Donato-Galugnano. L’incidente ha causato la morte di un giovane di 22 anni, Stefano Maggio, residente a Cutrofiano, mentre la moglie, Elena Merico, incinta di sette mesi, è rimasta gravemente ferita.

Le autorità sanitarie sono intervenute prontamente, con i soccorritori del 118 che hanno trasportato la donna in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. La situazione era particolarmente delicata data la gravidanza di Elena. La giovanissima mamma è stata sottoposta a interventi medici urgenti per garantire la sua salute e quella del suo bambino.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, l’auto coinvolta, una Fiat Punto, con a bordo la vittima e la donna incinta, avrebbe perso il controllo e si sarebbe ribaltata a ridosso del guardrail in seguito all’impatto. Le forze dell’Ordine stanno indagando sulle cause e sulla dinamica dell’incidente per comprendere appieno quanto sia accaduto.

L’incidente ha avuto un impatto significativo sulla viabilità, con rallentamenti del traffico e lunghe code di auto lungo il tratto stradale interessato. Questa tragica situazione ha scosso la comunità locale e suscitato un profondo cordoglio.

Tuttavia, in mezzo a questa tragedia, una piccola luce di speranza ha brillato. La ginecologia dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce è riuscita a portare alla luce un bambino, un maschietto di 3,200 kg, che fortunatamente sta bene. La giovane madre rimane in prognosi riservata in Rianimazione, mentre il suo piccolo è stato accolto come una preziosa nuova vita in mezzo a tanta tristezza. La comunità si stringe attorno a questa giovane famiglia nella speranza di un futuro migliore e di una pronta guarigione per la madre.