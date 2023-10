Una tragedia ha scosso la comunità di Gragnano quando un giovane di 19 anni, Daniele Scafarto, ha perso la vita in un terribile incidente stradale. Il dramma si è verificato venerdì sera sulla Statale per Agerola, vicino al quartiere del Rosario, mentre il giovane era alla guida del suo scooter. Purtroppo, nonostante i tentativi disperati dei medici del 118, non è stato possibile salvarlo. Questo incidente ha portato alla luce una problematica nota nella zona, conosciuta come la “statale della morte.”

L’Incidente Fatale

Nel corso della serata di venerdì, Daniele Scafarto si trovava in sella al suo scooter quando l’incidente è avvenuto. Il suo mezzo ha impattato contro un’auto di grossa cilindrata, coinvolgendo anche un altro motociclista. Purtroppo, l’impatto è stato così violento da causare la morte immediata del giovane. I soccorritori del servizio 118 sono giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, ma nonostante i loro sforzi, non è stato possibile rianimare Daniele.

La “Statale della Morte”

Questo incidente tragico ha portato nuovamente l’attenzione sulla pericolosità della strada statale che collega Gragnano ad Agerola, passando attraverso Pimonte, nota localmente come la “statale della morte.” Questa arteria stradale è stata teatro di numerosi incidenti nel corso degli anni, causando la perdita di molte vite giovani.

La comunità di Gragnano e delle aree circostanti ha chiesto ripetutamente un miglioramento delle misure di sicurezza lungo questa strada, compresi l’ammodernamento dell’asfalto, l’installazione di barriere di protezione e la presenza di controlli più frequenti delle forze dell’ordine per ridurre il rischio di incidenti. Tuttavia, finora, tali richieste sono rimaste inascoltate.