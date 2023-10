Nel pomeriggio, intorno alle 15:00, le autorità sono allertate e i carabinieri sono intervenuti con urgenza presso l’Ospedale Civile di Castellammare in seguito al grave arresto cardiocircolatorio di Luigi Avitabile, nato a Torre Annunziata il 30 marzo 1978. Purtroppo, nonostante i frenetici sforzi del personale medico, Luigi Avitabile ha perso la vita. Le circostanze che hanno portato a questa tragica perdita sono oggetto di approfondite indagini.

Al momento, non sono specificate ulteriori informazioni sulla posizione esatta in cui si è verificato l’incidente che ha portato all’arresto cardiocircolatorio di Avitabile, ma i carabinieri stanno lavorando diligentemente per stabilire i dettagli dei fatti. Inoltre, in accordo con l’autorità giudiziaria, sono avviati sequestri di due cantieri, uno situato a Torre del Greco e l’altro a Trecase, nell’ambito delle indagini in corso. La salma di Luigi Avitabile è anch’essa sottoposta a sequestro su disposizione della Procura.

L’indagine è in corso e coinvolge i carabinieri di Castellammare, di Torre del Greco e di Trecase. Al momento, non sono rese pubbliche ulteriori informazioni in attesa di ulteriori sviluppi e risultati delle indagini.

L’intera comunità attende con ansia una maggiore chiarezza sulle circostanze di questo tragico evento, mentre le autorità fanno del loro meglio per raccogliere informazioni e determinare le cause del decesso di Luigi Avitabile.