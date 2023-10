Nella notte scorsa, un tragico incidente stradale ha sconvolto la tranquillità di Avellino, coinvolgendo quattro giovani a bordo di un’auto. L’incidente ha avuto luogo nella centralissima via Fratelli Troncone e ha provocato gravi conseguenze, in particolare per un 19enne di Avellino. Le condizioni del giovane di 19 anni sono giudicate gravissime dai sanitari dell’ospedale “Moscati” di Avellino, che hanno prontamente disposto il suo trasferimento nel reparto di rianimazione. Questo triste sviluppo ha gettato una luce ancor più oscura su un incidente che ha già causato una profonda preoccupazione nella comunità locale.

Secondo i primi rilievi delle autorità, l’auto a bordo della quale viaggiavano i giovani ha perso il controllo, sbandando e finendo ad alta velocità contro il muro che delimita la carreggiata. L’impatto è stato devastante, e la risposta tempestiva dei Vigili del Fuoco è stata fondamentale per soccorrere i feriti e mettere in sicurezza la zona dell’incidente.

In momenti come questi, la comunità di Avellino si stringe attorno alle famiglie coinvolte nell’incidente, sperando in un miglioramento delle condizioni del giovane ferito. Gli incidenti stradali sono sempre tragici e ci ricordano l’importanza di guidare con prudenza e rispetto per le norme del traffico, al fine di evitare tragedie come questa.