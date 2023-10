Una domenica funestra ha scosso le strade italiane, portando dolore e tragedia in diverse località. Un motociclista di 49 anni ha tragicamente perso la vita in un incidente avvenuto alle porte di Cagliari, precisamente in via Leonardo da Vinci, a Quartu. Le cause dell’accaduto non sono ancora completamente chiarite, ma si è verificato uno scontro frontale tra una motocicletta di grossa cilindrata e un’auto di piccole dimensioni nella frazione di Flumini, situata nella prima parte della litoranea tra Cagliari e Villasimius. L’impatto è stato di una violenza estrema e, purtroppo, per il motociclista, nativo di Cagliari, non c’è stato nulla da fare.

Questa tragica fatalità si è unita a un altro drammatico incidente che ha macchiato la giornata di domenica. In precedenza, un giovane di soli 20 anni ha perso la vita in un incidente in Ogliastra, confermando un fine settimana segnato da eventi tragici sulle strade sarde. Questi incidenti, con esiti fatali, rappresentano un motivo di grande dolore per le famiglie coinvolte e gettano un’ombra di tristezza su una comunità già provata da simili eventi.