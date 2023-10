Un vasto incendio ha scosso la tranquillità del comune di Torre Le Nocelle, in provincia di Avellino, dal pomeriggio di ieri. Le fiamme hanno interessato un enorme deposito di circa 4.000 metri quadri contenente lamiere in poliuretano espanso, situato in contrada Campo Ceraso. La sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Avellino è immediatamente allertata e ha inviato sul luogo delle squadre di soccorso per affrontare l’emergenza.

Le squadre dei vigili del fuoco, composte da membri provenienti sia dalla sede centrale di Avellino che dal distaccamento di Grottaminarda, sono state supportate da due autobotti specializzate e dal carro schiuma. L’incendio si è dimostrato particolarmente complesso da domare, richiedendo un’intensa attività di spegnimento che è iniziata alle 18:30 di ieri sera e si è protratta fino alla mattinata di oggi.

Per fronteggiare l’incendio, si è reso necessario l’uso di apparecchiature speciali e di schiuma antincendio per evitare che le fiamme si diffondessero ulteriormente e per raffreddare le lamiere in poliuretano espanso, che possono diventare altamente infiammabili in determinate condizioni.

Oltre alle squadre dei vigili del fuoco, è dispiegato anche un mezzo di movimento terra per aiutare a controllare la situazione e per rimuovere detriti e materiale danneggiato dall’incendio. Fortunatamente, non si sono registrati feriti nell’incidente, e l’incendio è finalmente domato dopo sforzi incessanti da parte delle squadre di soccorso. Tuttavia, l’evento ha provocato notevoli danni al deposito e al suo contenuto.

Le cause dell’incendio e l’entità esatta dei danni sono attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. L’incendio ha dimostrato ancora una volta l’importanza e la dedizione dei vigili del fuoco nel fronteggiare situazioni di emergenza per proteggere la comunità e preservare le risorse locali.