La scorsa notte, un grave incendio doloso ha distrutto l’automobile di Ida Gattuso, nota in passato per il suo ruolo come consigliere comunale a Corigliano, città che in seguito si è fusa con Rossano per diventare il centro del Cosentino. Ida Gattuso è anche la sorella di Rino Gattuso, noto ex calciatore e attuale allenatore dell’Olympique Marsiglia. L’incendio, di natura dolosa, è messo in atto da persone non identificate nei pressi dell’abitazione dell’ex consigliere comunale. Nonostante l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, l’auto è completamente distrutta dalle fiamme, lasciando Ida Gattuso sgomenta e preoccupata per l’accaduto.

I carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano hanno immediatamente avviato un’indagine per scoprire chi possa essere dietro questo atto criminale. Al momento, il movente dell’intimidazione rimane incerto, e non è esclusa alcuna ipotesi.

Ida Gattuso, oltre a essere la sorella di una figura di spicco nel mondo del calcio come Rino Gattuso, era un membro rispettato della comunità locale per il suo precedente incarico come consigliere comunale. L’incendio dell’auto ha scosso la tranquilla cittadina di Corigliano-Rossano, mettendo in evidenza la necessità di indagare a fondo su questo episodio di violenza e di portare i responsabili davanti alla giustizia.