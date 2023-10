La notte scorsa, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Caivano sono chiamati a intervenire in corso Garibaldi a Grumo Nevano a seguito di un incendio che ha completamente distrutto un’auto. Il veicolo era di proprietà di un uomo di 43 anni che era già noto alle forze dell’ordine. Al momento, le indagini sono in corso per determinare la dinamica dell’incidente. Non è possibile escludere un’origine dolosa dell’incendio. Le autorità stanno cercando di raccogliere tutte le prove necessarie per comprendere cosa abbia scatenato l’incendio e se ci siano elementi che possano indicare un coinvolgimento intenzionale.

L’incendio di un veicolo è un evento serio e potenzialmente pericoloso, e le autorità stanno facendo tutto il possibile per garantire che siano effettuate indagini approfondite al fine di stabilire la causa e prendere le opportune misure legali, se necessario. Al momento, si attendono ulteriori sviluppi dalle indagini in corso.